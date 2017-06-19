Российские подлодки смогут обходиться без воздуха до нескольких недель

В ВМФ России появятся подводные лодки, способные обходиться без воздуха до нескольких недель, сообщает газета «Известия». Дизель-электрическую неатомную подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада» спустят на воду в 2018 году. Она станет первой субмариной, которая получит анаэробную - воздухонезависимую - энергетическую установку.

Это позволит ей обходиться без воздуха и подзарядки длительное время – до нескольких недель – без всплывания, находясь в подводном положении.

Первый корабль с ВНЭУ – это серьезный технологический прорыв в создании неатомных субмарин для российского ВМФ. Он имеет принципиальные отличия от зарубежных аналогичных судов, потому что субмарине не придется возить на борту запасы водорода: специальная установка будет вырабатывать его прямо на борту подводной лодки.