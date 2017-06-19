Управляющая компания Полевского наказана за протечку в крыше и затопление жильцов многоквартирного дома
19 июня 2017, 10:05Общество
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В Полевском прокуратура провела проверку по факту затопления квартиры по вине УК.
Основанием для организации и проведения проверки стало обращение жильца дома. Ему нанесен ущерб из-за протечки в крыше здания.
Установлено, что управляющая компания допустила нарушения при эксплуатации дома, находящегося в ее ведении.
В ходе проверки организация оштрафована на 50 тыс. руб. Кроме того, управляющую компанию обязали устранить нарушения, которые привели к затоплению квартиры, а также выплатить собственнику жилплощади компенсацию в размере 14 тыс. руб.
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