Уголовные дела не были возбуждены по разбитым в Нижнем Тагиле автомобилям

Напомним, ночью 30 мая хулиганы разбили стекла и повредили крыши припаркованных автомобилей в Нижнем Тагиле. Владельцы транспорта обратились с заявлениями в полицию, была начата проверка.

В пресс-службе УВД сообщили, что по всем материалам проверки были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Причины отказа в полиции Нижнего Тагила не уточняют.

Уголовные дела возбуждены не были. По каждому материалу проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Лица, причастные к совершению противоправных действий, не установлены пояснили в пресс-службе УВД.

Юрист из Нижнего Тагила поясняет, что отказ в возбуждении уголовного дела может быть по нескольким причинам. Редакция обратилась за разъяснениями к юристу из Нижнего Тагила. Специалист рассказал о законных причинах отказа в возбуждении уголовного дела.

С 2016 года в Уголовный Кодекс РФ и другое федеральное законодательство были внесены важные изменения, согласно которым минимально возможный ущерб должен быть не менее 5000 рублей. Потерпевший должен доказать, что ущерб является для него значительным. Еще одной причиной отказа в возбуждении уголовного дела может послужить недостижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность дал разъяснения юрист из Нижнего Тагила.