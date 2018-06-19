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Уголовные дела не были возбуждены по разбитым в Нижнем Тагиле автомобилям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовные дела не были возбуждены по разбитым в Нижнем Тагиле автомобилям

19 июня, 18:15ОбществоСветлана Белькова
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