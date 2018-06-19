Юные авторы макетов достопримечательностей Вагонки награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ребят оценивали за лучшую поделку, сочинение и рисунок. На суд жюри были представлены более 60 работ от детсадовцев и школьников.

Награждение победителей провёл глава районной администрации Александр Ревенко. Он поблагодарил ребят за участие, а руководителя музея ДДДЮТ – за помощь в организации выставки. Все победители получили дипломы, кубки и подарки, рассказали в мэрии Нижнего Тагила.

Лучшей поделкой в номинации «Архитектурное проектирование» стал макет «Дворы Дзержинского района», который подготовили учащиеся 7А класса школы №7.

Лучшей поделкой в номинации «Памятник» стал макет «Площади Славы». Автором работы является второклассник из школы №8 Глеб Чертищев.

В номинации «Лучший рисунок» среди образовательных учреждений 1 место заняла учащаяся МБОУ СОШ №35 Ромачева Алина, а среди дошкольных образовательных учреждений лучшей признана коллективная работа воспитанников средней группы 4-5 лет под руководством Марии Устиновой и Татьяны Заварзиной МКДОУ д/с «Гармония» №85.

Фото: официальный сайт Нижнего Тагила