Генконсульство США в Екатеринбурге выдаст в два раза больше виз
Сегодня, 07:53ОбществоФото: pixabay.com
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В прошлом году жителям Екатеринбурга выдано 10 тысяч виз, в этом году число планируют увеличить вдвое, сообщает «Уралинформбюро»
Сюжеты: Екатеринбург
В прошлом году, как сообщает руководитель консульского отдела Огняна Иванова-Шрирам, были некоторые сложности, в этом году их удалось преодолеть. В настоящий момент проблем или задержек при выдаче виз не возникает.
Напомним, ранее министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов разослал по вузам региона письмо, в котором говорилось о запрете посещения вузов дипломатами США.
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