Губернатор Свердловской области вызвал главу Серова с отчётом по мосту через Какву
История с мостом в посёлке Чкаловский через реку Какву, который местные жители и садоводы отремонтировали за свой счёт, продолжает развиваться. Евгений Куйвашев ждёт от главы Серова отчёта по проблемному мосту, сообщает «Областная газета».
Глава Серова Василий Сизиков должен прибыть на встречу с губернатором 20 июня и представить доклад о том, как местные власти намерены вернуть доверие жителей и решить их проблемы. Также, по информации департамент информполитики Свердловской области, 19 июня градоначальник встретился с жителями посёлка Чкаловский. Правда к окончательному решению проблемы эта встреча не привела, потому было принято решение провести ещё одну позже. В мэрии Серова утверждают, что ситуация с мостом через Какву не была оставлена властями без внимания, а от жителей Чкаловского было принято устное обращение.
Договаривались, что муниципалитет сначала отсыпет дорогу, а затем приведёт в порядок мост. Но люди, видимо, дожидаться не стали,пояснил Василий Сизиков.
Напомним, в социальных сетях появилась информация о том, что жители посёлка вместе с садоводами самостоятельно собрали 170 тыс. рублей и отремонтировали мост через реку. От городских властей, по информации посельчан, никакой помощи не поступало. Новость вызвала общественный резонанс и привлекла внимание региональных властей. Следственные органы СКР по Свердловской области начали доследственную проверку из-за возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского ГО.