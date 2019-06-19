Губернатор Свердловской области вызвал главу Серова с отчётом по мосту через Какву

Глава Серова Василий Сизиков должен прибыть на встречу с губернатором 20 июня и представить доклад о том, как местные власти намерены вернуть доверие жителей и решить их проблемы. Также, по информации департамент информполитики Свердловской области, 19 июня градоначальник встретился с жителями посёлка Чкаловский. Правда к окончательному решению проблемы эта встреча не привела, потому было принято решение провести ещё одну позже. В мэрии Серова утверждают, что ситуация с мостом через Какву не была оставлена властями без внимания, а от жителей Чкаловского было принято устное обращение.