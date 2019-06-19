СК проверит администрацию Серова после ремонта моста силами местных жителей
Сегодня, 08:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следователи проводят проверку администрации Серовского ГО после того, как местные жители за собственные средства отремонтировали мост через реку Каква, сообщает СУ СКР по Свердловской области
В ходе доследственной проверки будет установлено поступали ли от местных жителей в администрацию просьбы о ремонте моста, выделялись ли на это средства и в каком объеме. Будет изучена соответствующая документация, опрошены сотрудники администрации и местные жители.
Напомним, ремонт моста проводили 70 местных жителей, они починили переправу за два дня, это обошлось им в 170 тысяч рублей.
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