Спасатели провели рейды в пригороде Нижнего Тагила
Сегодня, 13:54ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Сотрудники Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила провели профилактические рейды в Уральце, Висимо-Уткинске и Усть-Утке
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты посетили многодетные семьи Пригородного района, установили в их домах автоматические пожарные извещатели. Также устройства были установлены в домах инвалидов. С населением проведена профилактическая беседа на тему безопасного обращения с огнем.
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Методист поисково-спасательной службы и инструктор ВДПО-НТ организовали занятия в детском саду № 4 «Гармония», в школах № 8 и № 12.
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