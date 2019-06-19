Свердловская область продаст Китаю мороженое и торф

Самый долгосрочный контракт китайцы заключили с компанией «Экопром», которая занимается различного рода торфяными смесями. Поставки начнутся уже с июня.

Еще одной важной составляющей выставки стала пищевая промышленность. Китайцам понравилось мороженое, которое производит хладокомбинат №3.

Также на выставке были представлены различные достижения медицины. Интерес вызвали операции по замене суставов и эстетическая косметология.