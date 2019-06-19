Трое екатеринбуржцев обвиняются в мошенничестве на 1,4 млн рублей

В 2016 году злоумышленники под видом действующего юрлица заключали договоры на грузоперевозки. После того, как клиенты переводили им деньги, сообщники переставали выходить с ними на связь. Деньги переводились на счет другого юрлица, а затем на личные счета обвиняемых.