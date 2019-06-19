Трое екатеринбуржцев обвиняются в мошенничестве на 1,4 млн рублей
Сегодня, 19:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Трое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом за мошенничество на 1,4 млн рублей в области грузоперевозок, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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В 2016 году злоумышленники под видом действующего юрлица заключали договоры на грузоперевозки. После того, как клиенты переводили им деньги, сообщники переставали выходить с ними на связь. Деньги переводились на счет другого юрлица, а затем на личные счета обвиняемых.
За год от действий мошенников пострадали 10 компаний. Общий ущерб оценивается в 1,4 млн рублей.
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