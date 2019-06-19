Уральскому клиническому центру в Нижнем Тагиле присвоили имя Владислава Тетюхина

Об этом сообщил в социальных сетях депутат Государственной думы Алексей Балыбердин, который был инициатором присвоения лечебному учреждению имени его основателя Владислава Тетюхина.

Думаю, это малая толика того, что мы можем сделать для увековечивания памяти об этом замечательном человеке, заявил депутат.

Генеральный директор центра Алексей Щелкунов сообщил TagilCity.ru, что в вывеске на фасаде учреждения в максимально короткие сроки появятся изменения.