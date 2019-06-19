Уральскому клиническому центру в Нижнем Тагиле присвоили имя Владислава Тетюхина
Сегодня, 14:51ОбществоФото: Максим Конанков
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В среду, 19 июня, в Единый государственный реестр была внесена запись о переименовании ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр» в ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Об этом сообщил в социальных сетях депутат Государственной думы Алексей Балыбердин, который был инициатором присвоения лечебному учреждению имени его основателя Владислава Тетюхина.
Думаю, это малая толика того, что мы можем сделать для увековечивания памяти об этом замечательном человеке, заявил депутат.
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Генеральный директор центра Алексей Щелкунов сообщил TagilCity.ru, что в вывеске на фасаде учреждения в максимально короткие сроки появятся изменения.
Напомним, Владислав Тетюхин скончался 11 апреля 2019 года на 87-м году жизни. После смерти основателя госпиталя Минздрав Свердловской области сообщил о выделении тагильскому госпиталю квот в размере 193 миллионов рублей.
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