УрФУ занял 364-е место в рейтинге лучших вузов мира

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно данным The QS World University Ranking 2020, УрФУ занимает 364-е место рейтинга лучших вузов планеты, вуз поднялся сразу на 40 позиций, сообщает портал Е1
Сюжеты: Екатеринбург
Руководство Уральского федерального университета полагает, что на следующий год образовательное учреждение может попасть в топ-350.
В рейтинге приняли участие 1,6 тысячи вузов со всего мира, среди них — 25 российских. Образовательные учреждения оцениваются по соотношению числа педагогов и студентов, упоминанию и цитируемости ученых, востребованности у работодателей, числу иностранных студентов и преподавателей.
Среди вузов России на самых высоких позициях оказались МГУ (84-я строчка) и Новосибирский госуниверситет (231-е место).
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей