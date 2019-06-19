УрФУ занял 364-е место в рейтинге лучших вузов мира

Руководство Уральского федерального университета полагает, что на следующий год образовательное учреждение может попасть в топ-350.

В рейтинге приняли участие 1,6 тысячи вузов со всего мира, среди них — 25 российских. Образовательные учреждения оцениваются по соотношению числа педагогов и студентов, упоминанию и цитируемости ученых, востребованности у работодателей, числу иностранных студентов и преподавателей.