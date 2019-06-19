В Екатеринбурге начали вырубать деревья на набережной Исети
Сегодня, 11:56ОбществоФото: ЕТВ/Сергей Мартьянов
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Деревья начали вырубать 19 июня утром вдоль улицы Куйбышева, об этом рассказал на своей странице в соцсети директор Антимузея компьютеров Сергей Мартьянов
Сюжеты: Екатеринбург
Жителей Екатеринбурга обеспокоило происходящие, некоторые предположили, что началась вырубка сквера. На самом деле оказалось, что мероприятия проводятся в рамках плановой реконструкции набережной. Рабочие спилили старые деревья.
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В мэрии Екатеринбурга вырубкой данные работы не называют. Корреспондентам ЕТВ в администрации города сказали, вырубают больные и опасные деревья, на их месте высадят новые.
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