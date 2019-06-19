В Екатеринбурге начали вырубать деревья на набережной Исети

Жителей Екатеринбурга обеспокоило происходящие, некоторые предположили, что началась вырубка сквера. На самом деле оказалось, что мероприятия проводятся в рамках плановой реконструкции набережной. Рабочие спилили старые деревья.

В мэрии Екатеринбурга вырубкой данные работы не называют. Корреспондентам ЕТВ в администрации города сказали, вырубают больные и опасные деревья, на их месте высадят новые.