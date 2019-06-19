Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
В Екатеринбурге начали вырубать деревья на набережной Исети
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
C772dc35 f61d 4e2b b5d3 b4a716700a5f

В Екатеринбурге начали вырубать деревья на набережной Исети

Сегодня, 11:56ОбществоФото: ЕТВ/Сергей Мартьянов
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»