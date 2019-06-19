В Екатеринбурге продают недостроенный торговый центр за 80 млн рублей
Сегодня, 16:13ОбществоФото: ekaterinburg.n1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге на улице Бебеля выставили на продажу недостроенный торговый центр. В объявлении на сайте N1 собственники просят за ТЦ 80 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Строительство здания началось в 2016 году. В настоящий момент торговый центр готов на 43%, на остальные работы нужно потратить еще около 50 млн рублей.
По словам собственника здания, строительство остановили из-за того, что закончились средства.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Недостроенный ТЦ включает в себя один подземный и три надземных этажа. Общая площадь здания — 2 834,9 кв. м.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей