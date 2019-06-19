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#домахорошо
В Екатеринбурге продолжают появляться таблички «город бесов»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге продолжают появляться таблички «город бесов»

Вчера, 22:15ОбществоФото: Анастасия Долгова/ itsmycity.ru
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