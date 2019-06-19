В Екатеринбурге продолжают появляться таблички «город бесов»
Жители столицы Свердловской области сообщают о том, что на улицах Екатеринбурга продолжают появляться таблички «город бесов». Вице-мэр Екатерина Куземка заявила, что их размещают политтехнологи, сообщают «РИА Новости».
Горожане заметили наклейки с текстом «город бесов» 19 июня возле сквера у Драмтеатра, на улице Малышева, 84 и на скамейке в Литературном квартале. Вице-мэр Куземка уверена, что наклейки появляются неслучайно и являются частью спланированной акции.
Вот смотрю я, как наши МУПы две недели отдирали наклейки с «городом бесов», смотрю на заранее заготовленные таблички двух видов и понимаю: работают политтехнологи. Даже если поймают тех, кто их устанавливал, — ничего не узнают,написала Екатерина Анатольевна на своей странице в Facebook.
Ранее обозреватель уличного искусства и автор канала Street Art Hunter в Instagram опубликовал историю, где он достает из-под подоконника дома в центре города пачку наклеек. Чуть позже журналисты издания It’s My City благодаря наводке анонима нашли аналогичную пачку под баннером на улице Малышева.
Напомним, «городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьёв в связи с акциями протеста против строительства храма святой Екатерины. 17 июня на Кольцовском тракте на пути из аэропорта в Екатеринбург неизвестный автор установил указатель «город бесов». В случае, если его найдут, ему грозит штраф в 10 тыс. рублей. Губернатор Евгений Куйвашев предложил не вестись на подобные провокации и заменить указатель «город бесов» на «город храбрых». Следующим утром новый указатель был установлен на въезде в город.