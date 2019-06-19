В Екатеринбурге продолжают появляться таблички «город бесов»

Горожане заметили наклейки с текстом «город бесов» 19 июня возле сквера у Драмтеатра, на улице Малышева, 84 и на скамейке в Литературном квартале. Вице-мэр Куземка уверена, что наклейки появляются неслучайно и являются частью спланированной акции.

Вот смотрю я, как наши МУПы две недели отдирали наклейки с «городом бесов», смотрю на заранее заготовленные таблички двух видов и понимаю: работают политтехнологи. Даже если поймают тех, кто их устанавливал, — ничего не узнают,написала Екатерина Анатольевна на своей странице в Facebook.

Ранее обозреватель уличного искусства и автор канала Street Art Hunter в Instagram опубликовал историю, где он достает из-под подоконника дома в центре города пачку наклеек. Чуть позже журналисты издания It’s My City благодаря наводке анонима нашли аналогичную пачку под баннером на улице Малышева.