В Каменске-Уральском собака спасла семью из пожара

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Ранним утром 19 июня на одной из улиц Каменска-Уральского загорелись дворовые постройки. Огонь быстро перекинулся на жилой дом, где в этот момент находилась семья из двух взрослых и четырёх детей. Спастись удалось благодаря среднеазиатской овчарке, которая разбудила жильцов, сообщает «Областная газета».
Когда пламя перекинулось на жилой дом собака начала громко лаять и бросаться в окно, чем разбудила жильцов. Семья успела выбраться из здания и не пострадать в огне. Овчарка с места пожара убежала, найти её не удалось.
Пожар тушили 24 человека личного состава и 8 единиц спецтехники. Пламя было потушено в течение часа, разбор и проливка сгоревших конструкций продолжались до 7 утра. Площадь возгорания составила 230 квадратных метров, пострадавших нет.
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