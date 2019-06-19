В Кировграде четверо мужчин осуждены за убийство и вымогательство
В отношении жителей Кировграда Дмитрия Мрувчинского и Александра Мрувчинского, Петра Зорина, Сергея Цыганка вынесен приговор за совершение преступлений по статьям «Убийство», «Похищение человека», «Вымогательство», сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что 20 мая 2018 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в чужое жилье. Там они избили хозяина квартиры и требовали от него возврата долга. Затем, применив к мужчине физическое насилие, вывезли его в Невьянск. Мужчину вытащили из автомобиля, избили, а затем вновь привезли в Кировград. Там подсудимые продолжили издеваться над потерпевшим, пытали его и требовали отдать долг. В результате этого он получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Затем избитого вывезли в лесополосу, там Цыганок в ходе конфликта сдавил ему шею, в результате чего потерпевший скончался. Мужчины закопали труп и скрылись с места преступления.
Суд назначил мужчинам от 8 до 12 лет лишения свободы. Цыганок за совершение убийства осужден на 15 лет колонии строгого режима.