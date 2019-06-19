В Крыму задержали осужденного диджея из Екатеринбурга
Сегодня, 11:01ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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Сотрудники УФСИН установили местонахождение мужчины по афише на странице в соцсети, сообщает УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина был в 2018 году был осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорен к 280 часам обязательных работ. Отбывать наказание он должен был в Екатеринбурге, однако мужчина покинул пределы города. Обнаружить его удалось в Крыму, где он работал диджеем.
В соцсети осужденный на своей странице разместил афишу, на которой сообщал о своем выступлении на открытии танцпола и бара в одном из крымских поселков. Беглеца задержали прямо во время вечеринки. Мужчине грозит реальное лишение свободы.
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