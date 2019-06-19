В Крыму задержали осужденного диджея из Екатеринбурга

Мужчина был в 2018 году был осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорен к 280 часам обязательных работ. Отбывать наказание он должен был в Екатеринбурге, однако мужчина покинул пределы города. Обнаружить его удалось в Крыму, где он работал диджеем.