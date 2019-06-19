В Нижнем Тагиле оперативные службы готовы к возникновению лесных пожаров

19 июня глава города провел заседание совета общественной безопасности. В ходе заседания рассматривался вопрос о мерах по предотвращению лесных пожаров.

Для предотвращения пожаров на территории города создано 96 км минерализованных полос. Кроме того, к тушению лесных пожаров подготовлены 157 человек и различная противопожарная техника. Об этом рассказал начальник нижнетагильского участка уральской базы авиационной охраны лесов Ринат Сагретдинов.