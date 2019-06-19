В Нижнем Тагиле оперативные службы готовы к возникновению лесных пожаров
Сегодня, 19:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Оперативные службы Нижнего Тагила сообщили о готовности к действиям в пожароопасный период. В случае необходимости, в тушении пожаров задействуют 157 человек, сообщает пресс-служба мэрии города.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 июня глава города провел заседание совета общественной безопасности. В ходе заседания рассматривался вопрос о мерах по предотвращению лесных пожаров.
Для предотвращения пожаров на территории города создано 96 км минерализованных полос. Кроме того, к тушению лесных пожаров подготовлены 157 человек и различная противопожарная техника. Об этом рассказал начальник нижнетагильского участка уральской базы авиационной охраны лесов Ринат Сагретдинов.
Начальник отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Андрей Мишин сообщил, что в селах и лагерях идет работа по обустройству минерализованных полос.
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