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#домахорошо
В Первоуральске на сотрудников мэрии оформили микрозаймы без их ведома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Первоуральске на сотрудников мэрии оформили микрозаймы без их ведома

Сегодня, 10:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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