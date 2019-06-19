В Первоуральске на сотрудников мэрии оформили микрозаймы без их ведома

Суммы кредитов составили от 50 до 100 тысяч рублей. О долгах работники мэрии узнали, когда им начали поступать звонки от микрофинансовой организации. Они полагают, что оформить кредиты, используя копии их документов, могла одна из сотрудниц бухгалтерии.

Потерпевшие обратились в «Миг кредит» и узнали, что там имеются копии их документов, и на них оформлены займы, однако подписи в договорах не совпадают, также как фото клиентов. В микрофинансовой организации пообещали разобраться в ситуации, установить сотрудницу, которая оформила займы, и списать долги работникам мэрии.