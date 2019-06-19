В прокуратуре Свердловской области назначен новый ответственный за ФСБ
Сегодня, 09:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главный прокурор Первоуральска Андрей Калинин назначен начальником отдела по надзору за деятельностью ФСБ, сообщают «Вечерние Ведомости»
Калинин будет заниматься контролем за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
В кресле главного прокурора Первоуральска Калинин провел три года, за это время он показал хорошие результаты. В частности, при его участи до суда были доведены ряд громких дел: в отношении экс-директора ПМКУ «Городское хозяйство» Юрия Леонова, признанного виновным в превышении должностных полномочий, в отношении бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, он осужден по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей