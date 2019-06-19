В прокуратуре Свердловской области назначен новый ответственный за ФСБ

В кресле главного прокурора Первоуральска Калинин провел три года, за это время он показал хорошие результаты. В частности, при его участи до суда были доведены ряд громких дел: в отношении экс-директора ПМКУ «Городское хозяйство» Юрия Леонова, признанного виновным в превышении должностных полномочий, в отношении бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, он осужден по статье «Получение взятки в особо крупном размере».