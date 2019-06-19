В России создадут платформу для сбора персональных данных учеников и родителей

Для каждого учащегося будет создано цифровое портфолио, где будут отражены его персональные данные, сведения об образовательном процессе, итоги аттестаций и многое другое. Данная система позволит государству оценивать реальную успеваемость детей и уровень образования в целом.

Ученикам в анкетах необходимо, помимо персональных данных, указать ссылки на свои страницы в соцсетях, имена друзей, сведения о правонарушениях и постановке на учет. Подобные сведения необходимо указать педагогам и родителям, помимо этого, им необходимо заполнить поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».