В России создадут платформу для сбора персональных данных учеников и родителей
Сегодня, 13:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство просвещения и министерство цифрового развития предложили в рамках платформы цифровой образовательной среды собирать персональную информацию учащихся, педагогов и родителей, пишет «Коммерсант»
Для каждого учащегося будет создано цифровое портфолио, где будут отражены его персональные данные, сведения об образовательном процессе, итоги аттестаций и многое другое. Данная система позволит государству оценивать реальную успеваемость детей и уровень образования в целом.
Ученикам в анкетах необходимо, помимо персональных данных, указать ссылки на свои страницы в соцсетях, имена друзей, сведения о правонарушениях и постановке на учет. Подобные сведения необходимо указать педагогам и родителям, помимо этого, им необходимо заполнить поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
В министерстве подчеркивают, что сбор данных будет проводиться исключительно на добровольной основе.
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