В стенах Горного университета пройдет молодежный форум Мирового нефтяного совета

Открытие форума намечено на 24 июня, пишет издание forpost-sz.ru. В планах организаторов собрать на одной площадке тех, кто делает первые шаги в нефтегазовой отрасли и тех, кто хотел бы попробовать в ней свои силы. Также форум посетят порядка тысячи экспертов.

Молодцов отметил, что Россия, как лидирующая страна в нефтегазовой отрасли, крайне заинтересована в организации подобных форумов на базе ведущих отраслевых ВУЗов государства.

Также он добавил, что Горный университет занимает лидирующую позицию по подготовке специалистов для работы в нефтегазовой и горнорудной отраслях. Кроме этого, ВУЗ регулярно посещают оже опытные и состоявшиеся эксперты. По словам Молодцова, визит в Горный институт оставляет только положительные эмоции у экспертов.