В стенах Горного университета пройдет молодежный форум Мирового нефтяного совета
В стенах Петербургского Горного университета состоится молодежный форум Мирового нефтяного совета. Помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов рассказал о мероприятиях, которые ждут гостей и участников.
Открытие форума намечено на 24 июня, пишет издание forpost-sz.ru. В планах организаторов собрать на одной площадке тех, кто делает первые шаги в нефтегазовой отрасли и тех, кто хотел бы попробовать в ней свои силы. Также форум посетят порядка тысячи экспертов.
Молодцов отметил, что Россия, как лидирующая страна в нефтегазовой отрасли, крайне заинтересована в организации подобных форумов на базе ведущих отраслевых ВУЗов государства.
Также он добавил, что Горный университет занимает лидирующую позицию по подготовке специалистов для работы в нефтегазовой и горнорудной отраслях. Кроме этого, ВУЗ регулярно посещают оже опытные и состоявшиеся эксперты. По словам Молодцова, визит в Горный институт оставляет только положительные эмоции у экспертов.
Организаторы выразили надежду на то, что в рамках проведения Мирового нефтяного совета, уже состоявшиеся эксперты и начинающие специалисты смогут обменяться опытом, пообщаться в неформальной обстановке, а также договориться о совместной работе. В частности, подчеркивается важность нефтегазовых проектов в Арктике, которые связаны с разработкой трудноизвлекаемых ископаемых.