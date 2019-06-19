В Сысерти экс-инспектор ГИБДД пыталась получить 40 тысяч рублей за водительские права

Ранее водитель был лишен прав и обратился к инспектору за тем, чтобы вернуть их. Инспектор сообщила, что у него есть неоплаченные штрафы на сумму 60 тысяч рублей. Однако штрафы были выписаны более трех лет назад и поэтому срок их оплаты истек. Экс-инспектор знала об этом, но предложила удалить информацию о штрафах из базы данных, если мужчина заплатит ей 40 тысяч рублей. Он принес ей деньги, после чего бывшая сотрудница ГИБДД была задержана.