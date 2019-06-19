В Сысерти экс-инспектор ГИБДД пыталась получить 40 тысяч рублей за водительские права
Сегодня, 20:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Бывшая инспектор ГИБДД предстанет перед судом за то, что пыталась получить 40 тысяч рублей от мужчины, которых хотел получить водительские права. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее водитель был лишен прав и обратился к инспектору за тем, чтобы вернуть их. Инспектор сообщила, что у него есть неоплаченные штрафы на сумму 60 тысяч рублей. Однако штрафы были выписаны более трех лет назад и поэтому срок их оплаты истек. Экс-инспектор знала об этом, но предложила удалить информацию о штрафах из базы данных, если мужчина заплатит ей 40 тысяч рублей. Он принес ей деньги, после чего бывшая сотрудница ГИБДД была задержана.
Уголовное дело за покушение на мошенничество направлено в суд. Экс-инспектору грозит до 4,5 лет тюрьмы.
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