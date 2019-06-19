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В Сысерти экс-инспектор ГИБДД пыталась получить 40 тысяч рублей за водительские права
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Сысерти экс-инспектор ГИБДД пыталась получить 40 тысяч рублей за водительские права

Сегодня, 20:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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