В «Яндекс.Такси» можно будет слушать свою музыку

Идея встроить Яндекс.Музыку в Яндекс.Такси родилась года два назад. И конечно, всё это время находились 'задачи поважнее', — сообщил Шулейко. — В конце концов, команде это надоело, и они в свой выходной собрались в офисе (а некоторые даже специально прилетели на день из Питера), чтобы сделать этот проект. И сделали! Всего за день! К 3 часам ночи,пишет Даниил.