В «Яндекс.Такси» можно будет слушать свою музыку

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У клиентов сервиса «Яндекс.Такси» появится возможность включать свою музыку в машине во время поездки, сообщил на своей странице Facebook управляющий директор компании Даниил Шулейко.
Идея встроить Яндекс.Музыку в Яндекс.Такси родилась года два назад. И конечно, всё это время находились 'задачи поважнее', — сообщил Шулейко. — В конце концов, команде это надоело, и они в свой выходной собрались в офисе (а некоторые даже специально прилетели на день из Питера), чтобы сделать этот проект. И сделали! Всего за день! К 3 часам ночи,пишет Даниил.
Время введения функции не уточняется. В комментариях Даниил попросил ждать официального релиза, где будут все подробности.
Также к записи Шулейко в Facebook прикреплено видео с демонстрацией новой функции. После начала поездки можно будет открыть «Яндекс.Музыку» и включить любую запись.
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