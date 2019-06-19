Жительнице Нижнего Тагила грозит до 20 лет колонии за сбыт наркотиков

32-летняя тагильчанка была задержана сотрудниками транспортной полиции в марте этого года. При ней были найдены свертки с героином массой 7,3 грамма, что считается особо крупным размером. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В ходе следствия установлено, что ранее не судимая, безработная тагильчанка причастна к распространению наркотиков на территории города, в частности, в Дзержинском районе. Наркотическими средствами она торговала в квартире, где с ней вместе проживают несовершеннолетние. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.