Жительнице Нижнего Тагила грозит до 20 лет колонии за сбыт наркотиков
Сегодня, 14:19ОбществоФото: Транспортная полиция Нижнего Тагила
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В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Дзержинского района, обвиняемой в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
32-летняя тагильчанка была задержана сотрудниками транспортной полиции в марте этого года. При ней были найдены свертки с героином массой 7,3 грамма, что считается особо крупным размером. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
В ходе следствия установлено, что ранее не судимая, безработная тагильчанка причастна к распространению наркотиков на территории города, в частности, в Дзержинском районе. Наркотическими средствами она торговала в квартире, где с ней вместе проживают несовершеннолетние. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
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