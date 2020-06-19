Бывшему тренеру «Барселоны» поставили страшный диагноз

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У Хуана Карлоса Унсуэ обнаружили неизлечимое заболевание, от которого в прошлом году умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен.
Испанскому тренеру Хуану Карлосу Унсуэ, который в прошлом помогал Луису Энрике в тренерском штабе «Барселоны», диагностировали боковой амиотрофический склероз. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу «Барселоны».
Заболевание не поддается излечению и неизбежно приводит к параличу. От бокового амиотрофического склероза в сентябре прошлого года ушел из жизни бывший футболист «Зенита» голландец Фернандо Риксен.
Унсуэ – 53 года. После расставания с «Барселоной» в 2017 году он самостоятельно тренировал испанские клубы «Сельту» и «Жирону».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей