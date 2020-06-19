Бывшему тренеру «Барселоны» поставили страшный диагноз

Испанскому тренеру Хуану Карлосу Унсуэ, который в прошлом помогал Луису Энрике в тренерском штабе «Барселоны», диагностировали боковой амиотрофический склероз. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу «Барселоны».

Заболевание не поддается излечению и неизбежно приводит к параличу. От бокового амиотрофического склероза в сентябре прошлого года ушел из жизни бывший футболист «Зенита» голландец Фернандо Риксен.