Екатеринбургский адвокат написал на журналиста Румянцева заявление в полицию
Екатеринбургский юрист Василий Савченко обратился в полицию с заявлением на журналиста Максима Румянцева. В нем он попросил проверить его высказывания на акции, прошедшей 7 апреля 2019 года, на наличие признаков оскорбления чувств верующих, сообщает Znak.
Как рассказал изданию сам адвокат, он считает, что когда Румянцев назвал участников акции в защиту сквера «бесноватыми», то он мог нарушить статью 148 УК РФ. Он отметил, что если сторона журналиста действует по закону, то и другая будет делать то же самое.
Юрист надеется, что такой шаг поможет пойти Румянцеву на мировую с Шибановым, которого сейчас по заявлению журналиста судят.
Максим Шибанов обвиняется 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Конфликт между ним и журналистом произошел во время одного из митингов в сквере у Театра драмы. Судя по видеозаписям с места событий, Румянцев назвал Шибанова «девочкой». В результате Шибанов его толкнул, а Румянцев — упал на спину. У журналиста был диагностирован ушиб головного мозга. По указанной статье предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.