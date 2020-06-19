Екатеринбургский адвокат написал на журналиста Румянцева заявление в полицию

Как рассказал изданию сам адвокат, он считает, что когда Румянцев назвал участников акции в защиту сквера «бесноватыми», то он мог нарушить статью 148 УК РФ. Он отметил, что если сторона журналиста действует по закону, то и другая будет делать то же самое.

Юрист надеется, что такой шаг поможет пойти Румянцеву на мировую с Шибановым, которого сейчас по заявлению журналиста судят.