Генпрокуратура вынесла предупреждение заму свердловского губернатора

Заместитель генпрокурора России в УрФО Игорь Ткачев провел личный прием жителей регионов Уральского федерального округа, в ходе которого к нему обратился представитель Свердловской железной дороги.

Организация является заказчиком проекта, а также строительства газопровода в Невьянском городском округе. Представитель заявил, что региональные власти не принимают достаточных мер, чтобы территория была обеспечена газотеплоснабжением.

На данный момент не завершено оформление необходимых для строительства документов, что тормозит процесс возведения газопровода. В свою очередь, это может привести к отсутствию газа в домах и социально-значимых объектах к началу отопительного сезона.