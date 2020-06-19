Губернатор разрешил зрителям прийти на парад Победы в Екатеринбурге

По словам главы региона, наличие маски при посещении парада — это обязательное условие. Кроме того, Куйвашев попросил горожан кроме масок надеть перчатки и соблюдать дистанцию. 24 июня во время проведения парада волонтеры будут раздавать маски на улице. Губернатор напомнил, что ветеранам и людям, старше 65 лет, лучше остаться дома.