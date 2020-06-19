Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя в Свердловской области
Сегодня, 17:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области снял ограничения на продажу алкоголя до 19.00. Это следует из подписанного им указа.
Сюжеты: Коронавирус
Согласно тексту указа, подпункт 4 части первой пункта 3 признается утратившим силу. Таким образом, спиртные напитки теперь можно покупать до 23.00. Решение вступит в силу после официальной публикации документа на портале правовой информации.
Напомним, что ограничения на продажу алкоголя Куйвашев ввел в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Также сегодня губернатор разрешил жителям столицы Урала прийти на парад Победы, однако зрители должны быть в масках и перчатках. Кроме того, он подписал указ о режиме проведения спортивных матчей и работе косметологов и визажистов.
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