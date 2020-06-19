Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя в Свердловской области

Согласно тексту указа, подпункт 4 части первой пункта 3 признается утратившим силу. Таким образом, спиртные напитки теперь можно покупать до 23.00. Решение вступит в силу после официальной публикации документа на портале правовой информации.

Напомним, что ограничения на продажу алкоголя Куйвашев ввел в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Также сегодня губернатор разрешил жителям столицы Урала прийти на парад Победы, однако зрители должны быть в масках и перчатках. Кроме того, он подписал указ о режиме проведения спортивных матчей и работе косметологов и визажистов.