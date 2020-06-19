Можно на футбол и на парад. Что еще разрешили свердловчанам на этой неделе?
В Свердловской области началось постепенное снятие ограничений. Теперь можно проводить малочисленные спортивные мероприятия, ходить на фитнес. При этом сохраняется масочный режим и дистанцирование. Что разрешили свердловчанам на этой неделе, расскажет TagilCity.ru.
Режим самоизоляции в Свердловской области был продлен 15 июня в очередной раз. Так, в регионе ограничения пока что были сохранены до 22 июня. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Накануне, 18 июня, он заявил, что говорить о снятии ограничений в регионе еще рано. Куйвашев рассказал, что 81,4% коек для больных коронавирусом и пневмонией на этой неделе заняты. От коронавируса лечатся 2615 человек, 1768 — от пневмоний, еще 573 имеют подозрения на пневмонию и признаки ОРВИ.
В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, написал губернатор.
Однако уже сегодня, 19 июня, был подписан указ о послаблениях. Документ вступит в силу после публикации на портале правовой информации.
После согласований со специалистами я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Напоминаю, что при этом сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим, написал он.
Кроме того, было снято и ограничение на продажу алкоголя. Так, его теперь снова можно приобрести до 23.00.
Тем же указом были разрешены спортивные матчи на территории региона. Массовые спортивные мероприятия могут проводиться на открытых стадионах, но количество зрителей не должно превышать 10% от общей вместимости.
Завтра, 20 июня, в столице Урала пройдет первый за время пандемии открытый матч футбольных клубов «Урал» и «Рубин». Число зрителей на «Екатеринбург Арене» было сокращено до 3,5 тысячи человек.
Несмотря на частичное снятие ограничений, в регионе по-прежнему сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.
24 июня состоится Парад Победы в Екатеринбурге. Однако губернатор напомнил о действующих ограничениях для пожилых людей старше 65 лет. Именно потому, по его словам, ветеранов на параде быть не должно. Однако выход был найден. Так, к каждому ветерану на дом прибудет волонтер, который настроит трансляцию парада в прямом эфире. Кроме того, по видеосвязи будет транслироваться изображение на экран, расположенный на площади 1905 года.
При этом, зрителям все же разрешат посетить парад, но при наличии средств защиты и соблюдении дистанции.
Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности — перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно, написал на странице в соцсети Евгений Куйвашев.
В Свердловской области с 23 июня стартует бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Для участия нужно заполнить специальную анкету. Затем всех подавших заявки разделят на группы по возрастам и выберут случайных граждан для проведения теста.
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что около 18 тысяч свердловчан записались на бесплатное тестирование на коронавирус и антитела к нему. При этом, среди тех, кто уже прошел тестирование, иммунитет выявлен 6-7%. Он отметил, что точный процент будет известен через две недели.
Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона были составлены рекомендации по открытию ТЦ в Екатеринбурге. Так, в них содержится 20 пунктов. Например, посетителям на входе будут измерять температуру, будет ограничен доступ к скамейкам и все посетители должны носить маски. Все условия для открытия должны быть выполнены.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал, какой процент переболевших коронавирусом перенес его без симптомов или в легкой форме. Так, из всего количества таких пациентов оказалось 46-48%.
В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге больница РЖД начала прием на реабилитацию переболевших коронавирусом уральцев. Так, в Екатеринбурге организовано на данный момент 20 коек, а в Нижнем Тагиле — 10.
Дочь прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова Арина заразилась коронавирусом. Девушка обратилась к тем, кто несерьезно относится к пандемии. Она отметила, что снятие ограничений не говорит о завершении пандемии.
В период самоизоляции, несмотря на действующие ограничения, а Екатеринбурге в одном из ресторанов прошла вечеринка под открытым небом. При этом все происходящее транслировалось в прямом эфире Instagram.
Сотрудникам частных медучреждений Свердловской области были введены дополнительные выплаты за работу в период пандемии. В частных стационарах врачи получат до 40 тысяч рублей, а средний и младший персонал — по 20 и 10 тысяч, соответственно. Также доплаты получат врачи-лаборанты и фармацевты с высшим образованием. Им будет выплачено до 30 тысяч рублей, а среднему и младшему персоналу до 15 и 7,5 тысячи рублей.
Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о том, что в регионе ведется работа на комплексной программой «Общественное здоровье уральцев». Он считает, что программа поможет защититься жителям региона от эпидемий, подобных коронавирусной.
Что же на этой неделе видим в статистике? Коэффициент распространения коронавируса в регионе снизился до 0,9 баллов. Это значит, что регион может снимать некоторые ограничения.
Однако на этой неделе отмечается увеличение смертей. Так, 16 и 19 июня было зарегистрировано за сутки по четыре летальных случая. Еще по три зафиксировано 17 и 18 июня. Еще две смерти зарегистрированы 13 июня. При этом, 14 и 15 июня не зафиксировано ни одной смерти пациентов от коронавируса.
Что касается заболеваемости, то в течение недели только дважды фиксировалось больше 250 человек за сутки. Так, 14 июня было подтверждено 254 случая и столько же 19 июня. Самое меньшее число случаев на неделе зарегистрировано 17 июня. Тогда их было 227. 13 июня оперштаб подтвердил 245 случаев заражения, 15 июня — 233, 16 и 18 июня — по 231 случаю.
В общей сложности в регионе на данный момент подтвержден 10 501 случай заражения, а также 64 летальных исхода.
Сейчас в Свердловской области началось постепенное снятие ограничений. Однако как будет развиваться ситуация дальше, покажет следующая неделя. Можно предположить, что к ослаблению режима привело снижение суточного числа заболевших. Если дальше динамика будет сохраняться, то на следующей неделе мы можем ждать других послаблений. В частности открытия торговых центров и летних кафе.
В России с каждым днем число заболевших коронавирусом снижается. В течение недели регистрируется в пределах 7,5-8 тысяч зараженных каждые сутки. Так, на 19 июня в стране насчитывается 569 063 человека с подтвержденным диагнозом. При этом, больше половины из них (324 406 человека) выздоровели. 7841 человек скончались.