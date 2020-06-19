Можно на футбол и на парад. Что еще разрешили свердловчанам на этой неделе?

Режим самоизоляции в Свердловской области был продлен 15 июня в очередной раз. Так, в регионе ограничения пока что были сохранены до 22 июня. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Накануне, 18 июня, он заявил, что говорить о снятии ограничений в регионе еще рано. Куйвашев рассказал, что 81,4% коек для больных коронавирусом и пневмонией на этой неделе заняты. От коронавируса лечатся 2615 человек, 1768 — от пневмоний, еще 573 имеют подозрения на пневмонию и признаки ОРВИ.

В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, написал губернатор.

Однако уже сегодня, 19 июня, был подписан указ о послаблениях. Документ вступит в силу после публикации на портале правовой информации.

После согласований со специалистами я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Напоминаю, что при этом сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим, написал он.

Кроме того, было снято и ограничение на продажу алкоголя. Так, его теперь снова можно приобрести до 23.00.

Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя в Свердловской области

Тем же указом были разрешены спортивные матчи на территории региона. Массовые спортивные мероприятия могут проводиться на открытых стадионах, но количество зрителей не должно превышать 10% от общей вместимости.

Губернатор Свердловской области разрешил работу косметологов и спортивные матчи

Завтра, 20 июня, в столице Урала пройдет первый за время пандемии открытый матч футбольных клубов «Урал» и «Рубин». Число зрителей на «Екатеринбург Арене» было сокращено до 3,5 тысячи человек.

Несмотря на частичное снятие ограничений, в регионе по-прежнему сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

24 июня состоится Парад Победы в Екатеринбурге. Однако губернатор напомнил о действующих ограничениях для пожилых людей старше 65 лет. Именно потому, по его словам, ветеранов на параде быть не должно. Однако выход был найден. Так, к каждому ветерану на дом прибудет волонтер, который настроит трансляцию парада в прямом эфире. Кроме того, по видеосвязи будет транслироваться изображение на экран, расположенный на площади 1905 года.

При этом, зрителям все же разрешат посетить парад, но при наличии средств защиты и соблюдении дистанции.

Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности — перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно, написал на странице в соцсети Евгений Куйвашев.

В Свердловской области с 23 июня стартует бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Для участия нужно заполнить специальную анкету. Затем всех подавших заявки разделят на группы по возрастам и выберут случайных граждан для проведения теста.

В Екатеринбурге стартовало экспресс-тестирование на коронавирус и антитела к нему

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что около 18 тысяч свердловчан записались на бесплатное тестирование на коронавирус и антитела к нему. При этом, среди тех, кто уже прошел тестирование, иммунитет выявлен 6-7%. Он отметил, что точный процент будет известен через две недели.

Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона были составлены рекомендации по открытию ТЦ в Екатеринбурге. Так, в них содержится 20 пунктов. Например, посетителям на входе будут измерять температуру, будет ограничен доступ к скамейкам и все посетители должны носить маски. Все условия для открытия должны быть выполнены.

В екатеринбургских ТЦ посетителям будут мерить температуру и запретят Wi-Fi

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал, какой процент переболевших коронавирусом перенес его без симптомов или в легкой форме. Так, из всего количества таких пациентов оказалось 46-48%.

Андрей Цветков рассказал о проценте свердловчан, перенесших COVID-19 без симптомов

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге больница РЖД начала прием на реабилитацию переболевших коронавирусом уральцев. Так, в Екатеринбурге организовано на данный момент 20 коек, а в Нижнем Тагиле — 10.

Больница РЖД в Нижнем Тагиле начала прием пациентов после COVID-19 на реабилитацию

Дочь прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова Арина заразилась коронавирусом. Девушка обратилась к тем, кто несерьезно относится к пандемии. Она отметила, что снятие ограничений не говорит о завершении пандемии.

Дочь прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова заразилась COVID-19

В период самоизоляции, несмотря на действующие ограничения, а Екатеринбурге в одном из ресторанов прошла вечеринка под открытым небом. При этом все происходящее транслировалось в прямом эфире Instagram.

«Замертво падающих людей не вижу»: в Екатеринбурге прошел open air в разгар пандемии

Сотрудникам частных медучреждений Свердловской области были введены дополнительные выплаты за работу в период пандемии. В частных стационарах врачи получат до 40 тысяч рублей, а средний и младший персонал — по 20 и 10 тысяч, соответственно. Также доплаты получат врачи-лаборанты и фармацевты с высшим образованием. Им будет выплачено до 30 тысяч рублей, а среднему и младшему персоналу до 15 и 7,5 тысячи рублей.

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о том, что в регионе ведется работа на комплексной программой «Общественное здоровье уральцев». Он считает, что программа поможет защититься жителям региона от эпидемий, подобных коронавирусной.

Куйвашев заявил о начале работ над программой «Общественного здоровья уральцев»

Что же на этой неделе видим в статистике? Коэффициент распространения коронавируса в регионе снизился до 0,9 баллов. Это значит, что регион может снимать некоторые ограничения.

Однако на этой неделе отмечается увеличение смертей. Так, 16 и 19 июня было зарегистрировано за сутки по четыре летальных случая. Еще по три зафиксировано 17 и 18 июня. Еще две смерти зарегистрированы 13 июня. При этом, 14 и 15 июня не зафиксировано ни одной смерти пациентов от коронавируса.

Что касается заболеваемости, то в течение недели только дважды фиксировалось больше 250 человек за сутки. Так, 14 июня было подтверждено 254 случая и столько же 19 июня. Самое меньшее число случаев на неделе зарегистрировано 17 июня. Тогда их было 227. 13 июня оперштаб подтвердил 245 случаев заражения, 15 июня — 233, 16 и 18 июня — по 231 случаю.

В общей сложности в регионе на данный момент подтвержден 10 501 случай заражения, а также 64 летальных исхода.

Сейчас в Свердловской области началось постепенное снятие ограничений. Однако как будет развиваться ситуация дальше, покажет следующая неделя. Можно предположить, что к ослаблению режима привело снижение суточного числа заболевших. Если дальше динамика будет сохраняться, то на следующей неделе мы можем ждать других послаблений. В частности открытия торговых центров и летних кафе.