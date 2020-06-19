Пользователи Одноклассников выберут летние хиты нового музыкального чарта «МУЗ-ТВ»

«У-Дачный чарт» — это шорт-лист наиболее популярных песен и клипов, за которые голосуют телезрители и пользователи соцсети. Всю неделю в официальной группе телеканала «МУЗ-ТВ» в ОК пользователи будут голосовать за жаркие хиты лета.

Принять участие в опросе с музыкальными композициями могут все пользователи — как подписчики группы, так и те, кто еще не является ее участником. За право возглавить чарт уже борются музыкальные треки Димы Билана, Егора Крида, Бьянки, группы «Серебро» и многих других популярных исполнителей.

Ведущая «У-Дачного чарта» Анна Семенович каждые выходные будет объявлять горячие хиты лета в эфире телеканала и показывать лучшие клипы, которые выбрали пользователи ОК. Премьера шоу состоится 20 июня. Съёмки проекта проходят на природе – на заливных лугах, уютных дачных верандах, в загородных эко парках и других тематических локациях, ассоциирующихся с загородным летним отдыхом.