Психотерапевт: пандемия может спровоцировать рост преступности
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович сообщил, что из-за пандемии у россиян повысился уровень тревожности, а также обострились психические расстройства. По его словам, такие состояния могут спровоцировать рост преступности в стране.
Как сообщает News.ru, дистанционное общение спровоцировало у многих жителей России эмоциональный голод. По мнению специалиста, это связано с тем, что виртуальная реальность не может заменить полностью живое общение, так как не дает оценить чувства и эмоции оппонента.
В подобных ситуациях у человека, объяснил Федорович, возникает необходимость общаться со своим внутренним “я”. В таких условиях многие люди могут приобрести ряд психологических заболеваний. А те, кто страдал подобными недугами и ранее, могут столкнуться с их обострением.
К тому же, негативно на эмоциональном здоровье может сказаться необходимость постоянно находиться с родственниками в одной квартире. Также состояние россиян может ухудшиться из-за тревожности в финансовом плане. Все эти факторы могут спровоцировать рост преступности среди населения.