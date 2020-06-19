Психотерапевт: пандемия может спровоцировать рост преступности

Как сообщает News.ru, дистанционное общение спровоцировало у многих жителей России эмоциональный голод. По мнению специалиста, это связано с тем, что виртуальная реальность не может заменить полностью живое общение, так как не дает оценить чувства и эмоции оппонента.

В подобных ситуациях у человека, объяснил Федорович, возникает необходимость общаться со своим внутренним “я”. В таких условиях многие люди могут приобрести ряд психологических заболеваний. А те, кто страдал подобными недугами и ранее, могут столкнуться с их обострением.