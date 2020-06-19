Самоизоляция, день восьмидесятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии некоторых ограничений. Так, были разрешены спортивные матчи, работа косметологов, визажистов, организаций, оказывающих услуги массажа и соляриев, а также фитнес-центров. При этом были сохранены масочный режим и социальное дистанцирование. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступил в силу.

Несмотря на отмену некоторых ограничений, в Нижнем Тагиле за сутки, с 18 по 19 июня, подтверждено 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных тагильчан с начала пандемии составило 415 человек.

Не успел губернатор подписать указ о снятии ограничений, как некоторые заведения объявили о своем открытии.

Так, ТЦ «КИТ» в преддверии открытия проводит обработку. Об этом сообщается в группе ТЦ во «Вконтакте».

Объявил о начале работы и зоопарк GreenPoll в селе Николо-Павловское. Об этом сообщается в группе [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ во «Вконтакте». Отмечается, что для посещения обязательно соблюдение санитарных норм.

Фитнес-клуб Bright Fit на странице во «Вконтакте» объявил, что с 22 июня он начнет работать в режиме индивидуальных тренировок. Также отмечается, что в клубе будет действовать социальное дистанцирование, а также — соблюдены условия безопасности.

Несмотря на то, что официального разрешения на проведение ярмарок в области нет, они проводятся уже второй день.

Так, подписчики группы [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ прислали фото, на котором видны палатки у КДК «Современник».

Площадь у КДК "Современник" Фото: «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ» во "Вконтакте"

Кроме того, прошла ярмарка и в поселке Покровка. Об этом сообщается в группе «ТАГИЛЬСКИЙ ВАРИАНТ» во «Вконтакте».

Продолжают помогать пенсионерам и маломобильным одиноким гражданам волонтеры-медики. Они рассказывают об этом на своей странице в Instagram.

Как известно, приближается голосование по поправкам в Конституцию. Процедура пройдет с соблюдением всех правил безопасности. В частности, все участники должны быть в масках, перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. Сегодня мэр города Владислав Пинаев вместе с представителями администраций города и Ленинского района провели репетицию голосования в Театре кукол.

В Театре Кукол в Нижнем Тагиле отрепетировали голосование по поправкам в Конституцию

Приближается день парада Победы — 24 июня. Традиционное шествие в Нижнем Тагиле не состоится ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но все же пройдут онлайн-мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

В рамках празднования планируется проведение радиопередач, различных акций, показ фильмов и так далее. Узнать, какие именно пройдут мероприятия, можно на официальном сайте города.

В Свердловской области число заболевших составляет 10 501 человек, из них за минувшие сутки было подтверждено 254 случая. Кроме того, зарегистрировано четыре летальных случая, увеличив общее число скончавшихся за время пандемии в регионе до 64 человек. Выздоровели почти половина заболевших. Так, количество тех, кто завершил лечение, составляет 5060 человек.