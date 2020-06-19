Схиигумен Сергий заявил, что митрополиту нужно сложить полномочия

Также в своем обращении Сергий рассказал, что игуменья Варвара покинула Среднеуральский женский монастырь после того, как у нее произошел конфликт со схиигуменом. Настоятельница попросила сделать двум монахиням тест на COVID-19, но Сергий не поддержал ее просьбу.

Напомним, что игуменья Варвара покинула монастырь. Сергий со своими сторонниками взяли монастырь под охрану, заблокировав проход внутрь для посторонних. После этого Сергий завил, что митрополиту Кириллу «придется брать монастырь штурмом». До этих событий епархия запретила отцу Сергию совершать церковные обряды после того, как он проклял всех, кто закрыл храмы во время пандемии коронавируса. С первого заседания епархиального суда Сергий быстро удалился, не ответив на вопросы о сути дела.