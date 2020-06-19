Сотруднику свердловского ГУФСИН пририсовали маску на фотографии

После того, как журналисты написали о фотошопе, в ГУФСИН заявили, что редактировались фото в колонии, и направили в СМИ оригиналы.

Пресс-секретарь ведомства Александр Левченко пояснил, что осужденные по своему усмотрению пририсовали маски. Оригинал фотографий был направлен СМИ с извинениями. Левченко подчеркнул, что в ближайшие время сотрудники колонии передадут защитные маски детям из Тавдинского соцребцентра, где был сделан снимок.