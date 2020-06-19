Стало известно о числе заболевших COVID-19 медиков скорой помощи Екатеринбурга
Сегодня, 12:34ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге с начала пандемии коронавируса заболели 217 сотрудников скорой. Из них у 76 человек был подтвержден коронавирус, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Коронавирус
Об этом в ходе брифинга, посвященного Дню медицинского работника, рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. По его словам, чаще всего медики заражаются инфекцией не на работе, а дома — бытовым способом.
Он отметил, что за все время пандемии из выездных бригад заболели 217 человек. Причем только 76 из них — коронавирусом.
Напомним, по данным на 18 июня, коронавирус за сутки был подтвержден у 231 человек, а в общей сложности на Урале более 10 247 человек.
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