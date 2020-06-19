Стало известно о числе заболевших COVID-19 медиков скорой помощи Екатеринбурга

Об этом в ходе брифинга, посвященного Дню медицинского работника, рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. По его словам, чаще всего медики заражаются инфекцией не на работе, а дома — бытовым способом.

Он отметил, что за все время пандемии из выездных бригад заболели 217 человек. Причем только 76 из них — коронавирусом.