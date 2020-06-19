Свердловский губернатор рассказал о невозможности запрета алкомаркетов в жилых домах

Куйвашев утверждает, что нельзя запретить открывать алкомаркеты в жилых домах, поскольку, во-первых, это вопрос федерального регулирования. Во-вторых, у правительства нет задачи «бить» по торговле, создавая новые запреты. Такие магазины в большинстве случаев продают не только алкоголь, но и продукты питания, и для некоторых граждан становятся ближайшим магазином к дому.