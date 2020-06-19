Свердловский губернатор рассказал о невозможности запрета алкомаркетов в жилых домах
Сегодня, 16:38ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram, рассказал о невозможности запрета работы алкомаркетов в жилых домах.
Куйвашев утверждает, что нельзя запретить открывать алкомаркеты в жилых домах, поскольку, во-первых, это вопрос федерального регулирования. Во-вторых, у правительства нет задачи «бить» по торговле, создавая новые запреты. Такие магазины в большинстве случаев продают не только алкоголь, но и продукты питания, и для некоторых граждан становятся ближайшим магазином к дому.
Напомним, что в регионе по сей день действует запрет на продажу алкоголя с 19.00 до 10.00. Такая мера сохранится до окончания режима самоизоляции. Недавно, отвечая на вопросы свердловчан, губернатор пояснил, что эти ограничения принесли немало пользы региону в целом.
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