В Екатеринбурге состоялась последняя ночная репетиция парада Победы

В ходе тренировки по площади 1905 года проехало больше сотни единиц современной и исторической военной техники. Проводилась отработка синхронного движения с соблюдением дистанции, а также единого скоростного режима.

Под аккомпанемент сводного оркестра торжественным маршем прошли больше двух тысяч человек, являющихся участниками парадных расчетов.

Перед началом тренировки была проведена обработка площади, а также продезинфицированы места построений и линии прохождения парадных расчетов.