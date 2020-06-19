В Екатеринбурге состоялась последняя ночная репетиция парада Победы
Сегодня, 09:26ОбществоФото: пресс-служба ЦВО
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В Екатеринбурге ночью прошла заключительная ночная репетиция парада в честь 75-летия Победы, сообщает пресс-служба ЦВО.
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В ходе тренировки по площади 1905 года проехало больше сотни единиц современной и исторической военной техники. Проводилась отработка синхронного движения с соблюдением дистанции, а также единого скоростного режима.
Под аккомпанемент сводного оркестра торжественным маршем прошли больше двух тысяч человек, являющихся участниками парадных расчетов.
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Перед началом тренировки была проведена обработка площади, а также продезинфицированы места построений и линии прохождения парадных расчетов.
На 20 июня запланировано проведение генеральной репетиции парада.
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