В Екатеринбурге военные провели по небу «Бессмертный полк»
Сегодня, 13:44ОбществоФото: "Комсомольская правда"
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Сегодня утром, 19 июня, в Екатеринбурге над центральной частью города пролетели пассажирские самолеты. В них места пассажиров заняли фотографии погибших героев Урала в Великой Отечественной войне, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Знамена бессмертного полка были переданы военным летчикам, а потом их аккуратно разместили в самолете. Пассажирские сидения заняли 30 табличек с фотографиями бывших фронтовиков.
Как рассказал изданию координатор «Бессмертного полка» Челябинской области Игорь Белехов, который является организатором полета, это был самый высотный и самый длительный по километражу «Бессмертный полк».
Он отметил, что в этом году все мероприятия так или иначе проходят в особом режиме и если, шествие нельзя провести на земле, то можно сделать это в небе.
Напомним, сегодня ночью в Екатеринбурге прошла последняя репетиция парада Победы. Сам парад состоится 24 июня. Этот день объявлен выходным.
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