В Екатеринбурге военные провели по небу «Бессмертный полк»

Знамена бессмертного полка были переданы военным летчикам, а потом их аккуратно разместили в самолете. Пассажирские сидения заняли 30 табличек с фотографиями бывших фронтовиков.

Как рассказал изданию координатор «Бессмертного полка» Челябинской области Игорь Белехов, который является организатором полета, это был самый высотный и самый длительный по километражу «Бессмертный полк».

Он отметил, что в этом году все мероприятия так или иначе проходят в особом режиме и если, шествие нельзя провести на земле, то можно сделать это в небе.