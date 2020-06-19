В Нижнем Тагиле детский сад выплатит 49 тысяч рублей ребенку за перелом локтя

Было установлено, что 25 апреля прошлого года во время прогулки на территории детского сада, девочка 2012 года рождения упала с игрового оборудования «парусник». В результате она получила перелом локтевого сустава правой руки.

Она проходила лечение до 4 июня 2019 года.

Прокурорская проверка показала, что воспитатель не должным образом присматривала за детьми. В результате прокуратура в интересах ребенка направила иск в суд.