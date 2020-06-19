В Нижнем Тагиле детский сад выплатит 49 тысяч рублей ребенку за перелом локтя
Сегодня, 11:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле детский сад «Детство» выплатит 49 тысяч рублей за травму одной из своих воспитанниц, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Было установлено, что 25 апреля прошлого года во время прогулки на территории детского сада, девочка 2012 года рождения упала с игрового оборудования «парусник». В результате она получила перелом локтевого сустава правой руки.
Она проходила лечение до 4 июня 2019 года.
Прокурорская проверка показала, что воспитатель не должным образом присматривала за детьми. В результате прокуратура в интересах ребенка направила иск в суд.
В ходе разбирательства требования прокурора были признаны детским садом. В результате было заключено мировое соглашение о выплате в пользу ребенка 45 тысяч рублей морального вреда, а также четырех тысяч рублей материального ущерба.
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