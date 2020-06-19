В Первоуральске «Русский хром» заплатит 800 тысяч за гибель работника при взрыве

По данным издания, представители организации встречались с семьей погибшей для урегулирования спора. Предприятие выплатило семьям пострадавших работников единовременное пособие на погребение, оплатило ритуальные товары, услуги по захоронению, поминальные трапезы.

Напомним, сама трагедия произошла 13 февраля текущего года. В цехе пароснабжения при переводе электрооборудования с основного на резервное питание произошло короткое замыкание трансформатора, в результате чего пострадали три работника: заместитель начальника электроцеха Евгений Никонов, сотрудница лаборатории Ольга Бабина и мастер Любовь Богута. Позже все трое скончались.