В Первоуральске «Русский хром» заплатит 800 тысяч за гибель работника при взрыве
Сегодня, 16:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Суд Первоуральска накануне вынес решение о взыскании с компании АО «Русский Хром 1915» 800 тысяч рублей моральной компенсации семье погибшей во время взрыва на предприятии Ольги Бабиной, сообщает Znak.
По данным издания, представители организации встречались с семьей погибшей для урегулирования спора. Предприятие выплатило семьям пострадавших работников единовременное пособие на погребение, оплатило ритуальные товары, услуги по захоронению, поминальные трапезы.
Напомним, сама трагедия произошла 13 февраля текущего года. В цехе пароснабжения при переводе электрооборудования с основного на резервное питание произошло короткое замыкание трансформатора, в результате чего пострадали три работника: заместитель начальника электроцеха Евгений Никонов, сотрудница лаборатории Ольга Бабина и мастер Любовь Богута. Позже все трое скончались.
Версии произошедшего расходятся, СКР продолжает расследование происшествия.
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