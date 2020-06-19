В школах Свердловской области планируется начать обучение с 1 сентября

Об этом рассказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе начало учебного года может начаться на две недели позднее в связи с тем, что были продлены сроки проведения летних оздоровительных кампаний до середины сентября.