В школах Свердловской области планируется начать обучение с 1 сентября
Сегодня, 12:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области учебный год планируется начать как и обычно 1 сентября, сообщает «Областная газета».
Об этом рассказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе начало учебного года может начаться на две недели позднее в связи с тем, что были продлены сроки проведения летних оздоровительных кампаний до середины сентября.
Напомним, в Свердловской области из-за пандемии коронавируса школьники были переведены на дистанционное обучение. Учебный год был завершен 22 мая для первоклассников и 29 мая для остальных учеников. Также стало известно, что аттестаты ученики получат без сдачи экзаменов. В Нижнем Тагиле некоторые школы уже выдали документы об образовании своим ученикам.
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