В свердловском областном суде начались слушания по делу прослушки Ройзмана полицией
Свердловский областной суд начал закрытые слушания по делу в отношении экс-начальника ОМВД РФ по Первоуральску полковника полиции Олега Грехова и экс-начальника БСТМ ГУ МВД РФ по Свердловской области Артема Письменного, сообщает Znak.
Начальника Бюро специальных технических мероприятий Письменного обвиняют в передаче сведений, составляющих государственную тайну третьему лицу. В сведениях были материалы прослушки телефонных переговоров сооснователя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзама. Материалы прошли по кругу лиц с перепродажей. Следствие считает, что все эти действия были совершены с ведома Олега Грехова, который получил за это 300 тысяч рублей.
Второй эпизод, значащийся в деле Грехова, состоит во вмешательстве полицейских в передел на ОАО «Первоуральский завод металлических конструкций» в 2017 году. Оба эпизода бывший начальник полиции и его защита отрицают.
Письменный ранее уже был осужден по делу о раскрытии секретных сведений. В ноябре 2016 года Верховный суд РФ признал его виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Экс-начальник БСТМ был приговорен к полутора годам лишения свободы условно. Позже офицер попал под амнистию, приуроченную к 70-летнему юбилею Победы, а также учитывая смягчающие обстоятельства в виде полученных ранее государственных наград и наличию двух малолетних детей.