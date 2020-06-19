В свердловском областном суде начались слушания по делу прослушки Ройзмана полицией

Начальника Бюро специальных технических мероприятий Письменного обвиняют в передаче сведений, составляющих государственную тайну третьему лицу. В сведениях были материалы прослушки телефонных переговоров сооснователя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзама. Материалы прошли по кругу лиц с перепродажей. Следствие считает, что все эти действия были совершены с ведома Олега Грехова, который получил за это 300 тысяч рублей.

Второй эпизод, значащийся в деле Грехова, состоит во вмешательстве полицейских в передел на ОАО «Первоуральский завод металлических конструкций» в 2017 году. Оба эпизода бывший начальник полиции и его защита отрицают.