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#300лет
В Свердловской области на трудоустройство подростков направили почти 50 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конституция 2020
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В Свердловской области на трудоустройство подростков направили почти 50 млн рублей

Сегодня, 21:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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