В Свердловской области на трудоустройство подростков направили почти 50 млн рублей
Сегодня, 21:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2020 году из бюджета Свердловской области на трудоустройство подростков выделили почти 50 млн рублей. Об этом рассказала замдиректора Департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова, пишет ТАСС.
В регионе сейчас работают около 1 600 несовершеннолетних. Наталия Бордюгова отметила, что в 2019 году было трудоустроено порядка 22 тысяч подростков. Также в прошлом году на эти цели выделили 25 млн рублей, в этом году — 48 млн рублей.
Из-за пандемии подростков трудоустраивают туда, где можно заниматься благоустройством города и сельскохозяйственными работами.
Это единственные виды работ, потому что это уличный вариант и детей можно развести маленькими группами подальше друг от друга, чтобы соблюсти все требования, уточнила Бордюгова.
Инспекторы ПДН отметили, что трудоустройство подростков положительно влияет на снижение преступности среди молодежи.
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