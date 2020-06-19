В Свердловской области на трудоустройство подростков направили почти 50 млн рублей

В регионе сейчас работают около 1 600 несовершеннолетних. Наталия Бордюгова отметила, что в 2019 году было трудоустроено порядка 22 тысяч подростков. Также в прошлом году на эти цели выделили 25 млн рублей, в этом году — 48 млн рублей.