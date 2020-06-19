В Свердловской области возбуждено 14 уголовных дел за подкуп полицейских

Как отметили в ведомстве, суммы взяток составляли от 300 до 37 тысяч рублей.

В пресс-службе рассказали, что чаще всего денежное вознаграждение предлагалось водителями, управлявшими транспортом в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать крупного штрафа или лишения прав.

Так, в начале февраля в Ивделе был пойман водитель, давший сотрудникам ГИБДД 37 тысяч, чтобы на него не был составлен административный протокол за отказ прохождения медосвидетельствования. А в апреле поймали водителя из Нижнего Тагила, предложившего 37 тысяч.