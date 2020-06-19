В Свердловской области возбуждено 14 уголовных дел за подкуп полицейских
Сегодня, 10:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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За пять месяцев этого года в Свердловской области было поймано 28 водителей, которые пытались подкупить инспекторов ГИБДД с целью избежания ответственности за нарушение ПДД. Следователями было возбуждено 14 уголовных дел, сообщает пресс-служба УГИБДД региона.
Как отметили в ведомстве, суммы взяток составляли от 300 до 37 тысяч рублей.
В пресс-службе рассказали, что чаще всего денежное вознаграждение предлагалось водителями, управлявшими транспортом в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать крупного штрафа или лишения прав.
Так, в начале февраля в Ивделе был пойман водитель, давший сотрудникам ГИБДД 37 тысяч, чтобы на него не был составлен административный протокол за отказ прохождения медосвидетельствования. А в апреле поймали водителя из Нижнего Тагила, предложившего 37 тысяч.
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