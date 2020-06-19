В Свердловской области за время пандемии возрос спрос на медиков
Аналитики HeadHunter провели исследование, показывающее, насколько изменилась ситуация с трудоустройством медиков в период пандемии, сообщает пресс-служба HeadHunter.
Так, весной в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области было предложено в два раза больше вакансий, чем в прошлом году. При этом работодатели раньше искали персонал только по своему региону, а сейчас данный пункт необязателен.
По словам руководителя пресс-службы HH Анны Осиповой, кандидаты могут рассчитывать на помощь при переезде, а также предоставление хотя бы временного жилья. Работодатели, которым требуется персонал, должны учесть, что у них в конкурентах все больницы страны.
Наиболее востребованными специализациями стали терапевты и хирурги. На них приходится порядка 32% вакансий. Второе место заняли младший и средний медперсонал — 30% вакансий, а на третьем — специалисты по клиническим исследованиям — 12%. В среднем зарплата медиков в период пандемии составляет 47 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, сумма выросла на семь тысяч рублей.
Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом работодатели готовы трудоустраивать медиков даже без опыта работы. В этом году 74,8% вакансий подходят таким специалистам. Стаж от одного до трех лет необходим в 17,2% вакансий, от трех до шести лет — в 6,7%, а более шести — в 1,3%.