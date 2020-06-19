В Свердловской области за время пандемии возрос спрос на медиков

Так, весной в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области было предложено в два раза больше вакансий, чем в прошлом году. При этом работодатели раньше искали персонал только по своему региону, а сейчас данный пункт необязателен.

По словам руководителя пресс-службы HH Анны Осиповой, кандидаты могут рассчитывать на помощь при переезде, а также предоставление хотя бы временного жилья. Работодатели, которым требуется персонал, должны учесть, что у них в конкурентах все больницы страны.

Наиболее востребованными специализациями стали терапевты и хирурги. На них приходится порядка 32% вакансий. Второе место заняли младший и средний медперсонал — 30% вакансий, а на третьем — специалисты по клиническим исследованиям — 12%. В среднем зарплата медиков в период пандемии составляет 47 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, сумма выросла на семь тысяч рублей.