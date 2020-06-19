В Театре Кукол в Нижнем Тагиле отрепетировали голосование по поправкам в Конституцию

Глава города Владислав Пинаев и представители администраций города, а также Ленинского района посетили участок.

Всем присутствующим рассказали и показали, каким образом будет проходить голосование, чтобы его участники могли находиться на безопасной дистанции друг от друга. Количество людей на участке будет ограничено, а входящий поток постоянно будет контролироваться. При входе в здание каждому будет измеряться температура, а также наноситься на руки антисептик.

Если вдруг у посетителя окажется повышенной температура, то ему будет предложено проголосовать в отдельном помещении, чтобы предупредить контакт с другими людьми. Возможно посетителю будет вызвана скорая помощь.

При отсутствии температуры голосующий получит набор, в котором находятся маска, перчатки и ручка. Далее он пройдет отметку и получит бюллетень.

Для обеспечения безопасности участников, созданы специальные схемы движения, будет нанесена разметка, а также выполнены другие требования Роспотребнадзора.

Например, стоять участнику можно строго на полосе, которой обозначается социальная дистанция. Паспорт держать нужно в вытянутой руке, сотрудник комиссии касаться его не будет. После проверки посетитель получит лист для отметки и бюллетень.

После окончания процедуры участок покинуть можно будет через запасной выход, так как одним из требований как раз является вход и выход в разных местах.

Владислав Пинаев вместе с коллегами провели несколько сценариев. Первый заключался в том, как будет выглядеть процедура голосования в идеале, когда выполняются все инструкции. Второй — ситуация с возникновением сложностей.

Все сотрудники комиссий проинструктированы, как себя вести в разных ситуациях.