Змеи и карликовые ежи. Каких необычных питомцев продают тагильчане?

Елена, жительница Тагилстроевского района, выставила на продажу змею за 15 000 рублей. Годовалый самец питается замороженными мышами, линяет — добавлено в объявлении. Елена рассказала, почему решила завести именно такого хладнокровного питомца и назвала причину продажи:

Фото: avito.ru

Очень нравятся змеи. Купила у частного заводчика в другом городе. Живет три месяца. Это излишек моей коллекции. У меня их немного, одного взяла, второго продаю, но в планах взять самца для разведения. Не шумные и не привередливые, едят раз в неделю! Я мышек боюсь, поэтому кормлю замороженными мышками. Семья нейтрально относится. Трогать — не трогает, ухаживать — не ухаживают. Он по квартире не ползает, живет в контейнере.

На улице Калинина тагильчанка продает ежа за 4500 рублей. Африканский карликовый еж возрастом около года, вместе с клеткой и колесом, уточняет в объявлении Елена.

Фото: avito.ru

Такие питомцы — ночные жители, если вы предпочитаете стандартный образ жизни и трудовой режим пятидневной недели, то поладить с колючим питомцем будет проблематично,рассказывает Валентина, бывшая хозяйка такого зверька.

В Ленинском районе можно приобрести муравьиную ферму от 1600 рублей, в которой оборудована арена для прогулок, жилые ходы и перекрытия. В объявлении указаны все габаритные размеры, дополнительные устройства и приспособления для обеспечения всех условий жизни насекомых. У муравьев существуют свои социальные роли, которые помогают поддерживать систему взаимоотношений.

Фото: avito.ru

Владелец такой конструкции Евгений отметил, что это помогает ему создать в доме спокойную атмосферу, отпустить все эмоции после тяжелых трудовых будней.

Вы можете приобрести фермы 4 разных цветов: космос, амазонка, джамбо, атакама, добавляет владелец.

Все чаще на просторах интернета появляются фотографии с домашними пауками. Экзотика приживается на Среднем Урале. Теперь жители Свердловской области спокойно говорят о том, что приобрели паука вместо кошки. Зато они могут уезжать в отпуск, не переживая о том, что их домашний любимец не долгое время останется без присмотра. Стоимость пауков начинается от 100 рублей. Уникальные виды можно приобрести от 4500 рублей.

Фото: avito.ru

Много времени не требуют по уходу. Внимания тоже не нужно. Т.е. они могут без еды прожить до года. Главное, чтобы там влажность была. Их заводят в качестве успокоения после работы. Доставляли из Москвы, Новосибирска через почту, либо через знакомых, кто едет из разных городов. Ребенку интересно. Есть опасные виды. У меня есть один из самых опасных пауков — Африканский, которого даже в Африке не очень любят. Живут в контейнерах пластиковых. Делаешь вентиляцию, насыпаешь грунт, больше им ничего не надо. Все по минимуму. Пауки требуют неких правил: не лезть к ним в состоянии алкогольного опьянения. Т.е. в компании сидишь, полез хвалиться, мол, у меня такие пауки. С этими животными такое не проходит. Это не кошка, которую можно показать друзьям, ни собака. Пауки приучают к ответственности,поделился информацией Андрей, владелец смертельных пауков.

Палочник — тропическое насекомое, которое прижилось теперь и на Среднем Урале. В объявлении указана незначительная сумма в размере 10 рублей. Насекомому необходим аквариум с надежной крышкой, наличие торфа, опилок. «Будет радостью для вас и ваших детей» — добавлено в описании.

Фото: avito.ru

За ними очень легко ухаживать. Они травоядные, не требовательные ни к свету, ни к влажности. Кроме того, важно поддерживать температурный режим не ниже 18 градусов. Палочники отличаются высокой пугливостью, поэтому лучше сохранять при них спокойствие, иначе питомец останется без лап. Неприхотливые ребята, за ними наблюдать интересно. Они живут в террариуме. Они в невероятном количестве, часто плодятся, поэтому и продаю. Насекомое живет год-полтора, за всю жизнь может отложить до 300 яиц. Они уже заполонили весь контейнер, размеры которого не велики, рассказала Татьяна, хозяйка палочника.

Тритоны в продаже на сайте «Авито» начиная от 80 рублей. Хозяин такого домашнего питомца в объявлении указывает, что иглистые или испанские тритоны самые неприхотливые. Не требуют аэрации, подогрева воды, способны долго голодать, продолжительность жизни до 20 лет, но не менее 10. Владелец занимается разведением рептилий постоянно.

Фото: avito.ru

Не нуждается в особом уходе, живет в аквариуме. Не беспокоит моих домочадцев, все довольны. У меня один питомец, имя ему не придумывала. Продаю из-за того, что не могу уделять должного внимания и времени,говорит Мария, хозяйка тритона.

Редкие цветные улитки ампулярии набирают популярность благодаря своей необычной окраске. Яркие моллюски смело заняли нишу домашних питомцев и отодвинули на второй план привычных. На сайте указана цена в размере 90 рублей за одного такого питомца.

Фото: avito.ru

Питаются рыбьим кормом. У меня три аквариума с улитками. Доставляла самостоятельно из Москвы. Только в самолете перевести было сложно без воды. Развожу улиток для продажи,рассказала Александра, хозяйка тропических ампулярий.

Можно приобрести даже Мадагаскарского таракана за 15 рублей. Хозяин такого домашнего насекомого отметил, что разводит их для корма своих пауков. В справочниках о насекомых пишут, что Мадагаскарские тараканы не умеют летать, а самцы таких особей издают странные звуки, напоминающие шипение, которое помогает им отпугнуть хищника и завоевать самку. Насекомое неприхотливо, отмечает владелец экзотического питомца, Андрей, вот только одобрят ли ваш выбор все жители квартиры — это остается загадкой. Главное, что на просторах интернета всегда найдется такой экземпляр. Вдруг кто из друзей порадуется необычному подарку на день рождения?

Фото: avito.ru

На улице Сибирской продают от 1999 рублей породистых морских свинок — «Американских Тедди». Анна предлагает малышей погоды Коронет и Тэдди с родословной. В объявлении представлены животные разной окраски и пола. Уточняется, что мама и папа из питомника города Тюмень. Свинки социальные, доброжелательные, здоровые, пишет Анна. Необычных лысых свинок Скинни можно приобрести за 2000 рублей в Ленинском районе. На фотографиях представлено несколько животных разного окраса.

Фото: avito.ru

Улиток меланий на сайте «Авито» легко приобрести бесплатно.

Фото: avito.ru

Приобрела случайно с покупкой каких-то растений в магазине. Я не выбирала такого домашнего питомца, все вышло случайно. Она прячется в грунте — это как паразит. В основном находится в грунте, а на поверхность выходит только ночью. Неприхотливы и не требуют специального ухода. Она полезна, но ее слишком много, поделилась рассуждениями Ирина, хозяйка меланий.

Также в справочнике о насекомых и моллюсках написано, что небольшие улитки мелании вырастают в длину до трех сантиметров, уничтожают органические остатки в грунте, помогают сохранить полезные вещества и микроэлементы.

Также на сайте выставлены на продажу тропические бабочки, каждая за 1000 рублей. Их предлагают купить в качестве подарка.

Фото: avito.ru

Если вы хотите удивить свою любимую или просто сделать оригинальный подарок — то вам сюда!

В объявлении добавлен полный ассортимент фотографий и видов насекомых.

Для семей с детьми у нас есть ферма бабочек. К ферме предоставляются несколько куколок. Ваш ребенок выращивает бабочку сам, и это оторвёт его от смартфона и подарит кучу радости. Ферма компактна и ее можно взять с собой в школу на урок биологии,пишет владелец.